خالد أبو بكر: جلسة النواب السرية "تاريخية".. وقواتنا أمام مهمة كبيرة

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على الجلسة السرية لمجلس النواب، والموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية، في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري، في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، مؤكدًا أنها جلسة تاريخية.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "نحن الآن نستعد وبقوة ميدانيا، ودستوريًا لاتخاذ أي إجراء عسكري، جاهزون عسكريا لتحريك قوات من الجيش المصري، في حماية الحدود الغربية، فالمهمة كبيرة والتفويض كبير، والجيش أهل لهذا التفويض".

وأوضح أبو بكر: "يمكن الآن أن تقوم قوات من الجيش المصري بمهام عسكرية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومي المصري، ولا يمكن لأحد استخدام هذه المفردات إلا بعد إذن مجلس النواب".