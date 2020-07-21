نائب رئيس لجنة كورونا: حجزنا 30 مليون جرعة من مصل جامعة أكسفورد

تحدثت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن اللقاحات المحتملة والتي تعمل عليها جامعة أكسفورد.

وقالت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن منذ بداية الجاحئة وبدأت كل الدول في سباق لمحاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا "روسيا وفرنسا والصين وأمريكا وإنجلترا ومصر".

وأكدت "العسال"، على إجراء مجموعة من الأبحاث في مصر لإنتاج لقاح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لافتًة إلى أن جميع الأمصال في مراحل التجارب الاكلينيكية، والمصل الأقرب للإنتاج هو مصل الصين وبريطانيا، وأنهم على وشك التفعيل والإنتاج، وأن هذه الأمصال واللقاحات في مراحلها الأخيرة، مشيرة أن الأمصال يستغرق إنتاجها سنوات أحيانًا.

وتوقعت طرح اللقاح خلال الربع الأخير من عام 2020، وأن البعض يتوقع أن يصدر المصل في بعض الدول في الشهور الأولى من عام 2021.

وأكدت العسال، أن نتائج مصل جامعة أكسفورد جيدة، وأنه تم حجز 30 مليون جرعة من المصل لمصر وسيتم الحصول عليها فور إتاحة استخدامه.