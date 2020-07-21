حسم الجدل حول فرض رسوم جديدة على كارت الشحن: ليست ضرائب

نفى سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ما تردد عن فرض ضرائب جديدة على مكالمات الهواتف المحمولة.

وقال فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أنه لا توجد نية لزيادة الضرائب في الفترة الحالية وأن كل ما حدث هو زيادة رسم تنمية موارد الدولة، مؤكدًا أنها إيرادات غير ضريبية وليس لمصلحة الضرائب علاقة بها.

وأشار إلى أن الرسوم تحركت من 6 جنيهات لـ8 جنيهات سنويًا بمعدل زيادة 2 جنيه سنويًا ما يعادل 16 قرشا شهريًا، مؤكدًا أن هذا المبلغ سيصخم من كارت شحن العميل فبدلًا من خصم 50 قرشا سيخصم 68 قرش.

ونفى وجود أي زيادة على شركات أو أجهزة المحمول خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن مصلحة الضرائب ووزير المالية يؤكدون ثبات الخريطة الضريبية في مصر طوال فترة الخطة متوسطة الأجل.