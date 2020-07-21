التموين: كمامة البطاقة بالمواصفات العالمية وتوفر للمواطن 220 جنيها شهريًا

أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن الكمامات التي سيتم توزيعها عبر بطاقات التموين معتمدة من وزارة الصناعة، وتم تصنيعها وفقًا لأرقى وأعلى المواصفات العالمية، وتم شرائها عن طريق الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وأوضح "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، على شاشة "extra news"، أن البعض يتصور أن مواصفات الكمامة أقل نظرًا لأن سعرها منخفض مضيفًا: "الكمامة الموجودة في بطاقات التموين هي أعلى كمامة بمواصفات قياسية في مصر".

وأشار إلى أن وزارة التموين قامت بمبادرة لتوزيع الكمامات على بطاقات التموين، مؤكدًا أن قاعدة المستفيدين من خدمات التموين تصل لـ64 مليون مواطن.

واكد أن الوزارة طرحت الكمامات بسعر رمزي وأقل من سعر التكلفة لافتًا أن سعر بيع الكمامة القماشية سيكون 8.5 جنيه، مشيرًا أن الكمامة القماشية قابلة لإعادة الاستخدام والغسيل حتى 50 غسلة.

ولفت مساعد وزير التموين أنه بحساب القيمة التي توفرها الكمامات القماشية الموجودة ببطاقات التموين، وجد أن المواطن سيوفر 220 جنيه شهريًا، بسبب استخدامه هذه الكمامات مشيرًا أن المواطن لا يدفع أموالا مقابل الكمامة ولكنه يحصل عليها كسلعة ويبدلها من البدال التمويني باعتبارها سلعة يستحقها على البطاقة.