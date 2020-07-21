كريمة يطالب بعدم الاحتفاظ بلحمة العيد في "الفريزر": وزعوها على الفقراء

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الأضحية سنة وليست فرضا، وتطبق على من يملك النفقة لشراء الأضحية.

وألقى "كريمة"، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الضوء على سنة مهجورة، حيث مرت المدينة بأزمة اقتصادية وأمر رسول الله المسلمين بأن يأكلوا من الأضحية ولا يبقوا عندهم لحم منها بعد ثالث أيام العيد.

وطالب "كريمة"، بإحياء هذه السنة وعدم استخدام "الفريزر" في البيوت، وأن نأكل أول 3 أيام العيد ونخرج الباقي للملاجئ وللفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والعمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن النبي في العام الذي يليه قال للصحابه إنه كان أمرهم بعدم إدخار اللحوم وأنهم يمكنهم أن ياكلوا ويدخروا من اللحوم.

وأوضح أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أيام ابتلاء لسيدنا إبراهيم وزوجته السيدة هاجر المصرية وابنهما سيدنا إسماعيل عليهم السلام، نظرًا لأن الله أمر سيدنا إبراهيم أن يذبح وحيده البكر الذي أعطاه الله على كبر.