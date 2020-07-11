أحمد كريمة: لا لوم على المرأة عند التحرش لأن الله أمر الرجال بغض البصر

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على احترام الإسلام للمرأة.

وقال "كريمة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن المرأة هي الأم والأخت والعمة والخالة وهي رأس الرحم التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم.

وأوضح استاذ الشريعة، أن الله أمر الرجال بغض البصر والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل غض البصر من الآداب التي يجب أن يلتزم بها الإنسان، مشددًا على أن التحرش يعتبر جريمة لأنه من مقدمات الزنا سواء للنساء أو الرجال.

وشدد "كريمة" على أن الشريعة الإسلامية سنّت تعازير رادعة لمواجهة التحرش ترجع لرأي القاضي وتكون العقوبة إما بالحبس أو بالضرب وأما بالتشهير والغرامة من باب فاعتبروا يا أولى الأبصار.

وأكد "كريمة" أنه لا يلقي باللائمة على الأنثى في مسألة التحرش "التحرش نابع عن ضعف الوازع الديني ومن هنا تجد المعالجة بتقوية الوازع الديني سواء في الأداء الدعوي للمسلمين والرعوي للأقباط ويجب أن يكون مكونا تعليميا في المراحل المختلفة حتى الجامعة".

وطالب أستاذ الأزهر بتنقية التراث من بعض الأخبار الضعيفة والمطعون فيها والتي تنال من المرأة ضاربًا المثل بحديث "لا يفلح قوم ولوا عليهم امراءة"، لافتًا أن هذا الحديث يختص بابنة كسرى والتي قتلت أخاها، مشددًا على أن المرأة لها الأهلية لتولي المناصب حتى رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن النبي أوصى بالمرأة خيرًا.