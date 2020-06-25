أحمد كريمة: الشذوذ الجنسي من الكبائر.. لكنها لا تخرج من الملة

أصدر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه الإسلامي لقسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فتوى بشأن ما يثار حول موتى المثليين.

وقال كريمة، في فتواه، نشرها في بيان رسمي، أنه مما تقرر شرعا، أن فاعل الشذوذ الجنسي، فعل قوم لوط من الرجال أو السحاق من النساء، مرتكب لكبيرة من الكبائر المحرمة، بنصوص قطعية الورود والدلالة معا.

وأضاف: إذا مات بآية ميتة، فمذهب السنة والجماعة أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وفيها الدعاء له بالمغفرة والرحمة الإلهية، ويدفن في مقابر المسلمين، ويستغفر له، هذا إذا كان من المسلمين وجريمته لا تخرجه عن ملة الإسلام

تابع: أما الجزاء الأخروي فهو مثل غيره من مرتكبي الكبائر، أمره إلى الله وحده، إن شاء عفا عنه بفضله، وإن شاء عاقبه بعدله.

وقال كريمة: أما إن كان غير مسلم، فحكمه إلى الله عز وجل "إن الحكم إلا لله" والله أعلم بحاله، هذا ما لزم بيانه.