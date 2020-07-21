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إصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق "قفط – القصير"

كتب:

رجب آدم
09:24 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
حادث

حادث

أصيب 10 أشخاص صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق (قفط - القصير) بالكيلو 75 الصحراوي.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بينهم 4 أشقاء.

وعلى الفور دفع فرع إسعاف قنا بـ5 سيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية.

وانتقلت لجنة من مرور قنا، وتبيّن انقلاب السيارة بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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