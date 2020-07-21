البرلمان يفتح ملف غرقى شاطئ النخيل اليوم

تناقش لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، أسباب غرق عشرات المواطنين في شاطئ النخيل بحي العجمي في الإسكندرية، كما تناقش الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

وكانت اللجنة وجّهت الدعوة لعدد من المسؤولين في المحافظة، لاستيضاح حقيقة استمرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

يذكر أنّ شواطئ الإسكندرية وعددها 61 شاطئا، مغلقة أمام الجمهور لأجل غير مسمى منذ مارس الماضي، تنفيذا لقرار المحافظ في إطار منع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.