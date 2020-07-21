بالأسماء.. ترشيح 7 قضاة لـ"السيسي" لتعيين أحدهم رئيسا لـ"النقض"

قالت مصادر قضائية، إنّ مجلس القضاء الأعلى أرسل قائمة ضمّت 7 قضاة من محكمة النقض، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعيين أحدهم رئيسا للمحكمة ومجلس القضاء، خلفا للمستشار عبدالله عصر الرئيس الحالي للمحكمة والمجلس، الذي يحال للمعاش في أغسطس المقبل، لبلوغه السن القانونية للتقاعد والمحددة بـ70 عاما.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ قائمة المرشحين ضمّت كل من المستشارين الدكتور فتحي المصري، عبدالله عمر مصطفى شوضه، فتحي محمد حنضل عطية، محمود مسعود متولي شرف، حسن حسن محمد منصور، المستشار وجيه أديب عبدالملك، ورضا محمود حسن القاضي.

ويختار الرئيس السيسي واحد من بين القضاة الـ7 المرشحين، إعمالا للتعديلات الدستورية التي جرى إقرارها باستفتاء شعبي في أبريل 2019، والتي منحت رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 قضاة يتم ترشيحهم من قِبَل المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية.