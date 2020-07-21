"عمال الإسكندرية": دعمنا للقوات المسلحة يكون ببناء اقتصاد قوي

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، أن جميع عمال مصر تدعم القوات المسلحة المصرية، وتقف خلف قيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفاع عن الأمن القومي المصري.

وطالب البدوي، في بيان له، من عمال مصر بالدفاع عن تراب مصر بالمساهمة في بناء الاقتصاد المصري وتقويته من خلال زيادة الإنتاج وتطويره، موضحا :"لأن من وجهة نظري أن الاقتصاد القوى سيمكن الجيش من تدريب الجنود تدريبا جيدا وتسليحهم بأحدث وأفضل أنواع الأسلحة التي تمكنهم من الحفاظ على أرض الوطن".

وشدد رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، على أن دور العامل داخل مصنعه لا يقل عند دور الجندي في أرض المعركة فالاثنان يدافعان عن أرض الوطن ولكن كل منهما بطريقته.