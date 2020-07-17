إضراب عمال مصنع الكارتون في قويسنا لعدم صرف رواتبهم

أعلن عمال وموظفو مصنع طيبة باك لصناعة الكارتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا في محافظة المنوفية، إضرابهم عن العمل لعدم صرف رواتبهم.

وطالب عمال المصنع، مديرية القوى العاملة وجهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ومحافظ المنوفية بالتدخل العاجل لصرف رواتبهم ومستحقانهم المتأخرة، مؤكدين أن إدارة المصنع عرضت عليهم صرف نصف رواتبهم نظرا للعجز المالي الشديد الذي يمر به المصنع، ولكنهم رفضوا ذلك مؤكدين أنهم يتأقلموا على الراتب الشهري ومن دونه لا يستطيعون العيش أو توفير قوت يوم الأسرة.

من جانبه قال اللواء ممدوح عامر رئيس المنطقة الصناعية بقويسنا، إن إضراب العمال داخل المصنع عرض متكرر لوجود عجز مالي شديد في المصنع، ما اضطر إدارة المصنع لعدم صرف رواتب العمال والموظفين.

وأضاف أن مديرية القوى العاملة، تعمل على التواصل مع العمال والموظفين لحل المشكلة.

وأضاف رئيس المنطقة الصناعية بقويسنا، لـ"الوطن"، أن الشركة عرضت على العمال صرف نصف رواتبهم نظرا للظروف المالية الحالية ولكنهم رفضوا، مضيفا أن المصنع لا يعمل منذ عدة أشهر نظرا لقلة المطلوب من الكارتون بسبب الأزمة المالية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.