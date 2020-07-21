بيتر ميمي يسترجع ذكرياته مع المونتير أحمد حمدي: كنا صغيرين أوي

نشر المخرج بيتر ميمي عبر حسابه على فيس بوك، صورة جمعته بالمونتير أحمد حمدي، استرجع خلالها بداياتهما الفنية وذكرياتهما سويا، معلقا: "كنا أطفال أوي يا حمدي".

وتعاون المونتير أحمد حمدي والمخرج بيتر ميمي في عدد من المسلسلات التلفزيونية، منذ الجزء الأول من مسلسل "كلبش" عام 2017 وبأجزائه الثلاث، حتى مسلسل "الاختيار" الذي عرض في موسم دراما رمضان العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

والشهر الماضي نشر المخرج بيتر ميمي صورة عبر حسابه على إنستجرام، مع الفنان كريم عبدالعزيز، معلقا: "الاختيار2.. رمضان 2021، إنتاج تامر مرسي تأليف هاني سرحان".

ومع نهاية رمضان الماضي أعلنت قناة on عرض الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي جسد الجزء الأول منه، قصة حياة الشهيد أحمد منسي، في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.