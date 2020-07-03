دياب عن دوره في الاختيار: وأنا بقرا السيناريو كنت نفسي أحضن الشيخ سالم

قال الفنان دياب إنه لا يخشى أدوار الشر، "عملت أدوار شر كتير بس كل واحد مش شبه التاني، كل كاركتر عنده تركاية غير التانية، معنديش مانع لو جه ليا دور شر تاني أعمله".

وأضاف "دياب" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، "أنا عايش عشان شغلتي وعاوز اتبسط بيها، انبساطي فيها إني أعمل حاجة استمتع بيها مش مجرد أغير نمط وخلاص، انا استمتعت بشخصية الشيخ سالم في الاختيار وهو دور مش شر خالص هي الفكرة الحدوتة مكتوبة إزاي في السيناريو".

وتابع: "بعتبر دور الشيخ سالم حتة ألماظة في مسيرتي الفنية، ومن أحب الأعمال إلى قلبي، لما قريت الشخصية في الورق كنت عاوز أحضنه، وكنت ببقى أقول يارب التصوير يبقى كمان شوية، وكنت مبسوط ومستمتع وأنا بشتغله جدا".