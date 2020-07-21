 وزيرة التجارة تستعرض مستقبل التعاون الاقتصادى والاستثمارات الألمانية بالسوق المصرى

عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً مع الدكتور/ سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- استعرضت خلالها مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وموقف الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرى وعدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك.

وقالت الوزيرة إن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات كبيرة على الصعيدين التجاري والصناعى مشيرة الى إن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الالمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي خاصة وأن المانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في مجال الصناعة.

وأضافت أن هناك فرصاً ضخمة أمام دوائر الاعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الاقليمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي، مؤكدة في هذا الإطار حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإستثمار بالسوق المصرى من خلال ميكنة الإجراءات وتفعيل منظومة الشباك الواحد.

ولفتت الوزيرة إلى أن اللقاء قد تناول أيضاً الإعداد لعقد الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة خلال المرحلة القريبة المقبلة، لبحث تنمية وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص بالبلدين.

هذا وقد استعرضت وزيرة التجارة والصناعة توجهات الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى والتي تضمنت استمرار العملية الإنتاجية وعدم توقف المصانع والحفاظ على العمالة، مشيرةً إلى أن الحكومة استهدفت أيضاً تعميق الصناعة الوطنية والتوسع فى صناعات إحلال الوادرات إلى جانب جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، هذا فضلاً عن تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال فترة الأزمة وبصفة خاصة للقطاعات التصديرية ذات الميزات التنافسية المرتفعة مثل قطاعى الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية.

وحول العلاقات التجارية بين البلدين، أوضحت جامع أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بلغ خلال النصف الأول من العام الجارى 2 مليار و111 مليون دولار منها 290 مليون دولار صادرات مصرية ومليار و821 مليون دولار واردات، مشيرةً إلى أن أهم الصادرات المصرية للسوق الألمانى تتضمن مواد البناء والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية وأهم الواردات تشمل السلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الطبية.

ومن جانبه أكد الدكتور/ سيريل چان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة حرص بلاده على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات متميزة خلال المرحلة الحالية فضلاً عن دعم مصر بمختلف المحافل والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن هناك توجها إيجابياً لدى دوائر الاعمال الألمانية للعمل بالسوق المصري باعتباره محوراً رئيسيا للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.

وأشاد سفير ألمانيا بالقاهرة بجهود مكتب التمثيل التجارى المصرى فى العاصمة برلين حيث يتميز بقدر عالى من المهنية والكفاءة في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري المشترك بين البلدين فضلاً عن الدور الرئيسي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في تحقيق التواصل الفعال بين القطاع الخاص بالبلدين.