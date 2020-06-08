عمرو سمير عاطف: لم أبدأ في كتابة الجزء الثاني من مسلسل النهاية

أكد السيناريست والمؤلف عمرو سمير عاطف، أن مسلسل النهاية، سيكون له جزء ثان، ولكن لم يجر تحديد موعد بدء العمل فيه.

وأضاف "عاطف" لـ"الوطن"، أن فريق عمل المسلسل اتفق منذ البداية على أن يكون مسلسل النهاية، من جزئين، ولكن حتى الآن، لم يبدأ في كتابة الجزء الثاني، وينتظر اجتماع فريق العمل للتحضير للجزء الجديد.

وأشار إلى أن أحداث الجزء الثاني ستكشف عن ما سيحدث بعد اختفاء التكنولوجيا وتحول الأرض إلى صحراء، وهو ما انتهى عليه الجزء الأول من المسلسل.

يذكر أن مسلسل النهاية، عرض في موسم دراما رمضان الماضي، من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.