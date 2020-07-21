وزير الري يبحث صيانة شبكات المياه لتقليل الفواقد مع نظيره السيراليوني

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، فيليب لانسانا وزير الموارد المائية لدولة سيراليون، بحضور ماهر المهدي سفير مصر لدي دولة سيراليون وبعض الخبراء الفنيين من الجانبين.

تناول اللقاء، بحث العلاقات الثنائية في مجال الموارد المائية والدعم الفني المتبادل بين البلدين.

وأشار الوزير السيراليوني إلى الحاجة لتقديم الدعم لصيانة شبكات المياه لتقليل الفواقد المائية وإلى إنشاء قسم للموارد المائية في الجامعة.

وأعرب عبدالعاطي، عن حرص الجانب المصري على تقديم الدعم في مجال بناء القدرات بالبدء بتناول الموضوعات المطروحة، على أن يتمّ التدريب عن بُعد كخطوة أولى في ظل الظروف الحالية، ثم يتمّ التدريب بالمركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.

وأشار عبدالعاطي، إلى إمكانية المساعدة في إنشاء وتأسيس قسم الموارد المائية عن طريق إيفاد أساتذة من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة او من خلال أساتذة الجامعات.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير السيراليوني، عن امتنانه للجانب المصري على تقديم الدعم الفني والتعاون المشترك والمستمر بين البلدين في كل المجالات، مثمنًا هذا التعاون والذي يعبر عن عمق العلاقات بين الأشقاء الأفارقة.