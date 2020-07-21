إزالة 42 تعديا على أملاك الدولة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتظام سير العمل بالموجة الـ16 للإزالات وإحالة المخالفين لقانون البناء إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، مشيرا إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضي أملاك الدولة بمركز ديروط وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية، حيث جرى إزالة 42 قرارا لبعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركزن فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بحضور مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه ومساعديه ومسؤولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسؤولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية وقوات الأمن.

وتفقد السكرتير المساعد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ديروط ومتابعة انتظام سير العمل ومدى إقبال المواطنين على تقديم الأوراق والملفات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، فضلاً عن عقد اجتماع مع نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة ومسؤولي أملاك الدولة بالوحدات المحلية القروية والتنظيم ومديري المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.