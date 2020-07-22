في 8 معلومات.. اعرف عوامل الأمان في الجرارات الجديدة بالسكة الحديد

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن جرارات "جنرال إلكتريك" الأمريكية الجديدة التي استقبلت هيئة السكة الحديد 4 دفعات منها ضمن الصفقة التي أبرمتها مع الشركة الأمريكية، بواقع 70 جرارا من إجمالى 110 جرارات تتمتع بعوامل الأمان، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال باقي الجرارات على دفعات شهرية.

وترصد "الوطن"، كل ما تتضمنه الجرارات الجديدة من عوامل الأمان والسلامة وأيضا مميزاتها وهى كالتالى:

1- الجرارات الأمريكية الجديدة تتضمن جميع عوامل الأمان للراكب وقائد القطار.

2- الجرارات الأمريكية الجديدة تعمل بنظام إلكتروني أو بالكمبيوتر.. ويتحكم قائد القطار فيها.

3- يمكن السيطرة على الجرارات الجديدة من برج المراقبة الذي بإمكانه إيقاف الجرار في أي وقت.

4- برج المراقبة يمكنه تخفيض السرعة الزائدة للجرار وتصحيح أخطاء قائد القطار بحيث يتم السيطرة عليه بشكل كامل من هذا البرج.

5- قائدي الجرارات الأمريكية الجديدة مدربون في شركة جينرال إلكتريك الأمريكية على قيادة هذه الجرارات.

6- القاطرات الجديدة تتضمن أعلى معدلات للأمان من "فرامل - طفايات - كمبيوتر - وشاشة إصلاح الأعطال".

7- الجرارات الأمريكية الجديدة ستعمل على تخفض زمن الرحلة وتضبط وقت التقاطر علاوة على قضائها على الزحام خاصة بعد وصول ال 1300 عربة قطار روسية جديدة.

8- سيتم توريد 20 جرارا أمريكيا جديدا للسكة الحديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.