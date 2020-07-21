الغربية تتخطى المستهدف في الموجة 16.. وتزيل تعديات بنسبة 144%

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية في بيان له اليوم، عن نجاح المحافظة في تحقيق أعلى من المستهدف إزالته ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وأن المحافظة حققت نسبة 144% من المستهدف.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم تحقيق المستهدف إزالته بـ 391 حالة بمساحة 59 ألف و496 مترا وبزيادة بلغت 175 حالة بمساحة 138 ألف و262 مترا، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه حتى اليوم بلغ 566 حالة بمساحة 189 ألف و758 مترًا.

وأكد رحمي على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.