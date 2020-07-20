صور.. محافظ الغربية يوجه بإنهاء أعمال التطوير بمناطق العشوائيات

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بضرورة التنسيق الكامل مع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة خاصة مشروع تطوير العشوائيات حفاظا على صالح المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها بحضور المحاسب أحمد مغاوري رئيس حي ثان، ونائب رئيس حي ثان لمياء خليفة بشوارع مدينة المحلة، ولفيف من عدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد رئيس المدينة العمالية عدد من المناطق العشوائية بحي ثان المحلة، وهما منطقة عشوائيات سبح الله للتأكد من صيانة الأعمدة والقيام بعملية إحلال وتجديد للكشافات، ومنطقة عزبة خضر للقيام باختبار للصرف الصحي للبدء في أعمال الوصلات المنزلية وتجهيزها لعمل الإنترلوك، وذلك في إطار مشروع تطوير العشوائيات.

وأشار رئيس مجلس المدينة، إلى أنه تم تنسيق لجنة للتطوير العشوائيات مع رئاسة حي ثان بأهمية وضع جدول زمني يتلخص فى إعادة التأكيد على حصر كافة مواد البناء وأعمال الرسم الهندسي للمناطق العشوائية المراد تطويره لتأمين مواطنيها خلال المرحلة القادمة.