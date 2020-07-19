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محمود مسلم

محافظ الغربية ونائبه يقدمان التهنئة لمدير الأمن الجديد

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
06:30 م | الأحد 19 يوليو 2020
محافظ الغربية ونائبه يقدما التهنئة لمدير الأمن الجديد

محافظ الغربية ونائبه يقدما التهنئة لمدير الأمن الجديد

توجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم الأحد، إلى مقر مديرية الأمن، لتهنئة اللواء هاني مدحت، بعد صدور قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعيينه مديرًا لأمن الغربية، خلفًا للواء محمود حمزه، وذلك ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الأخيرة.

وتمنى محافظ الغربية لمدير الأمن الجديد، خلال لقائه معه، التوفيق والنجاح في مهمته لاستمرار مسيرة الأمن والأمان في المحافظة، مشيدًا بتضحيات وجهود رجال الشرطة على أرض الغربية لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة.

ومن جانبه، أعرب اللواء هانى مدحت عن شكره لمحافظ الغربية ونائبه على التهنئة، مؤكدًا حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان في الغربية، مؤكدًا على العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والتنسيق والتعاون الكامل بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل الخدمات.

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