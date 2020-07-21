غدا.. "اقتصادية طنطا" تنظر أولى جلسات محاكمة منار سامي

تنظر غدا الأربعاء، محكمة جنح طنطا الاقتصادية، أولى جلسات القضية رقم 12 لسنة 2020، والمتهمة فيها منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" في بنها بمحافظة القليوبية.

وكان المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، أحال المتهمة إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح بطنطا، بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية التي حملت رقم 2331 إداري كفر شكر المقيدة برقم 12 جنح اقتصادية كفر شكر.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ضبطت المتهمة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد تقدم بلاغات ضدها، تتهمها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وجرى إحالتها إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية، والتي حددت لها جلسة غدا الأربعاء، لنظر أولى القضايا.