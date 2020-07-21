 143 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات بشائر الخير "3 و5"

وقعت صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، مع شركة "سيمنس" عقد تنفيذ عملية إنشاء محطة محولات بشائر الخير "3، 5" التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

وأوضحت أنَّ العقد يتضمن إنشاء محطة محولات بشائر الخير "3، 5" جهد 66/11 ك.ف سعة 3× 40 م.ف.أ بمهمات النوع المعزول بالغاز (GIS) غير شاملة توريد المحولات الرئيسية بنظام تسليم المفتاح.

واضافت أنَّ الغرض من المشروع توفير التغذية الكهربائية لمشروع بشائر الخير "3، 5" بمنطقة مأوى، الصيادين، القباري، الطريق الدولي بإجمالي 256 بلوكًا بـ512 عمارة سكنية.

كما أضافت أنَّ القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ 143 مليون جنيه، ويتمّ التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصماً على إعتمادات مشروعات محطة محولات التابعة لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بموازنة العام المالى 2020-2021 وبمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

جدير بالذكر، أنَّ مشروع "بشاير الخير" يأتي في إطار دور قطاع الكهرباء في تدعيم وتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية.