منها رصيد الاقساط المتأخرة.. تعرف على بنود فاتورة الكهرباء

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للجمهور، البنود المدونة بفاتورة الكهرباء.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية البنود المدونة في فاتورة الكهرباء، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

بنود فاتورة الكهرباء

ـ تاريخ اصدار الفاتورة بالشهر والسنة.

ـ أشهر المحاسبة، والتي توضح أشهر المحاسبة الخاصة بالفاتورة.

ـ مرجع الحسابات، وهو الكود الخاص بالمشترك، في شركة التوزيع التابع لها.

ـ خانة "حالية" والتي يدون بها قراءة العداد في الشهر الصادر به الفاتورة.

ـ خانة "سابقة" يدون بها قراءة الشهر السابق.

ـ خانة الاستهلاك، ويدون بها فرق الاستهلاك بين الفاتورة الحالية والشهر السابق.

ـ رسوم نظافة، وتحددها المحافظات والمحليات، وتحصلها شركة الكهرباء لصالحهم، وفقا للقانون 10 لسنة 2005.

ـ اجمالي المطلوب سداده.

ـ قيمة الاستهلاك، ما يساوي قيمة الاستهلاك بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تكلفة خدمة العملاء.

ـ رسوم ودمغات، قيمة الرسوم والدمغات على فاتورة الكهرباء والمحددة وفقا للقانون.

ـ تسويات وأقساط، تتضمن قيمة المستحق من تسويات أو أقساط على المشترك خلال الشهر.

ـ دفعات تخصم، وهو الفرق التقريبي بالقرش لتسهيل الدفع والمحاسبة.

ـ قسط متأخرات، وهو القسط الخاص بفاتورة الشهر الحالي حال تواجده.

ـ عدادات ولمبات، في حالة وجود مديونية نتيجة لتغير العداد أو شراء لمبات من شركة التوزيع.

ـ رصيد أقساط متأخرات، اجمالي أرصدة المتأخرات على المشترك.

ـ رصيد مستحق للمشترك، في حالة وضع فاتورة تقديرية للعداد وتبين أن هناك مبلغ زائد، يتم رده للمشترك كرصيد مستحق.

ـ رصيد أقساط تسويات، اجمالي رصيد الأقساط والتسويات المستحقة على المشترك للشركة.

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أُنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة، وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات.