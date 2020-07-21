"الحرية المصري" يشارك في انتخابات الشيوخ بمرشح بالقائمة الموحدة

أكد أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، أن الحزب ملتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا على أنه سيتعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول للمواطنين.

وقال مهنى لـ "الوطن"، إن الحزب سيقوم بعدد من الجولات السريعة مع المرشحين في القائمة الوطنية الموحدة داخل الدوائر الانتخابية والمرور على أمانات الحزب والوحدات في المحافظات في إطار الدعاية الانتخابية.

وأضاف أن الحزب يشارك في القائمة الوطنية بمرشح واحد، ولا يوجد له أي مرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ، ونركز على انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية الشعبين المقبلتين.

وتابع مهنى أن الحزب يدعم القائمة الموحدة في الانتخابات ويكتفي بالترويج لها عبر السوشيال ميديا في مرحلة الدعاية الانتخابية، وفي وقت التصويت سيعمل على حشد الناخبين للانتخابات من خلال عمل نقاط تجمع ونقلهم عن طريق وسائل مواصلات يقوم بتوفيرها الحزب إلى اللجان الانتخابية.