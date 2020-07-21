جلسة سرية للمرافعة الختامية في قضية "فتاة فرشوط"

بدأت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، منذ قليل، جلسة سرية للمرافعة الختامية، برئاسة المستشار عثمان محمدين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط"، والتي جرى اغتصابها من قبل 3 شباب بعد اختطافها في زراعات القصب ثم الشروع في قتلها.

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، "علي.ك.ا" 21 عاما، وشقيقه "محمد" 19 عاما، و"مصطفى.ر.ع" 22 عاما، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر"، 17 عاما طالبة، في إحدى المناطق الزراعية.

وجرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط.