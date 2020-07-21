"السجيني" يحذر: القضايا الإصلاحية قد تفجر وطن

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء من القضايا الإصلاحية.

وقال في بداية اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقدة الآن لمناقشة أسباب انتشار حالات الغرق داخل شاطئ النخيل: "هناك أمر في غاية الأهمية وأخشى أن يتم التعامل معه بشكل خطأ، ولا سيما في ظل حالة البلبلة الموجودة حاليا دون مراعاة للمظلة الاجتماعية الحساسة لهذا القانون".

وأضاف السجيني، أنه صدر عن وزارة التنمية المحلية عدد من التصريحات المتضاربة والمتعارضة المخالفة لأحكام هذا القانون، وتم تداولها في بعض وسائل الإعلام بنوع من الإثارة والبلبلة، حتى ولو كان ذلك على جثة الملف".

وشدد على أن هذه القضايا إصلاحيه، والدولة تخوض فيها العمل بكامل مؤسساتها المتكملة، ولا سيما أن تلك القضايا لم يجرؤ أي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المحافظين على مواجهتها طوال الـ 60 عاما الماضية.

وقال: "أكرر مرة أخرى أن هناك قضايا إصلاحية مثل المأكل والملبس والمسكن وهي قضايا قد تفجر وطن، وبالتالي لايمكن أبدا لمتحدث رسمي باسم وزارة أن يرتجل دون إعداد للبيانات التي ستصدر للرأي العام".

وأشار إلى أن النائب ليس حاله كحال الوزير أو المتحدث باسم الوزارة، فالنائب منتخب عن الشعب ومن حقه أن يرتجل، وهنا تأتي مكنة الحصانة البرلمانية التي أعطاها المشرع الدستوري لنائب البرلمان.

وشدد على أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو هدية للشعب المصري، ومن يريد أن يأخد به فهو يعمل لصالح هذا الوطن.

وقال: "أي قانون أقدر أسوقه بمبدأ الترغيب فيحقق الهدف، ويمكن أيضا تسويقه بشكل الترهيب، فتنفجر الأزمة، مبينا إلى أن هناك أشكالية حقيقة داخل الجهة التنفيذية لتطبيقه".