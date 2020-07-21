محتجز الرهائن بأوكرانيا: اسمي "السيئ".. وأطالبكم بمشاهدة "أبناء الأرض"

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنّ الرجل الذي احتجز رهائن في حافلة غربي البلاد في وقت سابق الثلاثاء، طرح مطالب لقادة أوكرانيا الحاليين والسابقين.

وحسب تقارير، فالرجل يريد أن يقول لكبار المسؤولين، وبينهم وزير الداخلية أرسين أفاكوف والرئيس السابق بيترو بوروشيتكو، عبر تسجيل فيديو، إنّهم "إرهابيون يحميهم القانون"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقدمّ الرجل الذي يطلق على نفسه اسم "ماكسيم بلوخوي (السيئ)" ويزعم أنّه مؤلف كتاب "فلسفة المجرم"، مطلبا خاصا للرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي، وهو أن ينشر عبر الإنترنت تصريحا يقول "على الجميع مشاهدة فيلم (أبناء الأرض) الصادر عام 2005"، وهو فيلم وثائقي يتحدث عن قضية استغلال البشر للحيوانات.

وكان رجل مجهول اختطف حافلة واحتجز نحو 20 راكبا كرهائن في مدينة لوتسك غربي أوكرانيا، وتجري الشرطة عملية لاحتواء الحادث.