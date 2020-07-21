"المصرية الصينية" تشيد بإنشاء مركز لتصنيع لقاح كورونا بمصر

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية، أهمية القضايا التي ناقشتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ" خاصة فيما يتعلق بمشاركة مصر في إجراء التجارب كأحد المراكز الدولية المشاركة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.

وأشاد عامر في بيان له أصدره اليوم بالتعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية التي تقوم بإجراء تجارب على تصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، تمهيدًا لإنتاج ذلك اللقاح في مصر بعد ثبوت فاعليته، مؤكدا أهمية الاتفاق على أن تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في القارة الإفريقية.

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن اتفاق القاهرة وبكين على أن تكون مصر مركزا إقليميا لتصنيع فيروس كورونا هو تقدير كبير لمصر ولدورها التاريخي والمحوري إقليميا وعربيا وإفريقيا وعالميا.

وأشاد المهندس محمد فرج عامر بحرص السفير الصيني على التعاون والشراكة مع مصر للتغلب على فيروس كورونا ومساعدة البشرية لمواجهة أي أزمات وإشادته بهدية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وشعبها خلال مواجهتها لفيروس كورونا وتأكيده على دعم جمهورية الصين الكامل لدولة مصر وتقديره لإدارة مصر لأزمة فيروس كورونا.