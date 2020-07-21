"مفيهمش كورونا".. 69 حالة مرضية لطلاب ومعلمين منعتهم من أداء الامتحان

محاذير كثيرة أطلقها عدد من الأطباء والمتخصصين، من زيادة احتمالية انتشار فيروس كورونا بين طلاب الثانوية العامة خلال أداء الامتحانات، وكان آخرها بيان النقابة العامة للأطباء، والذي تم إرساله للدكتور مصطفى مدبولي، الأمر الذي آثار حفيظة أولياء الأمور، وزاد من استغاثتهم لتأجيل الامتحانات وإرجاءها إلى وقت آخر.

إلا أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع عدد من الوزارة والأجهزة المعنية، من تعقيم اللجان، وتوفير الكمامات والكحول، وواقي الحذاء، بجانب التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بحيث لا يزيد عدد الطلاب في كل لجنة على 14 طالبًا، أسهمت في مرور الامتحانات دون تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تم تسجيل عدد من الحالات الصحة الأخرى، والتي شملت الطلاب والمعلمين على حد سواء، ما بين إغماءات وأعراض طارئة، نرصدها في التقرير التالي:

** خلال أداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية تم قبول 7 اعتذارات للمعلمين الذين تقدموا بما يثبت أن حالتهم الصحية لن تسمح بالقيام بأعمال المراقبة على الامتحانات، كما تم قبول 11 اعتذارا لطلاب لا تسمح ظروفهم بأداء أو استكمال الامتحان بتقرير من المسئول الصحي على أن يتم دخول الدور الثاني بالامتحانات بنفس الدرجة الفعلية، وذلك حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على الصحة العامة.

** وفي اللغة الأجنبية الأولى، تم رصد حدوث شجار بين طالبين بلجنة مدرسة كفر الشيخ التجارية بنين بإدارة شرق كفر الشيخ قبل بدء الامتحان، مما أسفر عن إصابة الطالب (أ.م.ع.م) بجرح سطحي بسيط وتم إجراء الإسعافات الأولية له والسماح بتأدية الامتحان بعد تقدير حالته الصحية والتأكد من أن الإصابة لن تعوقه عن تأديته للامتحان، وتم استدعاء الأمن داخل فناء المدرسة والتوجيه بزيادة الأمن الإداري داخل اللجنة وتم استبعاد رئيس اللجنة لتقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية.

** وخلال الرياضة التطبيقية "الديناميكا" رصدت غرفة العمليات المركزية بعض الحالات الصحية المختلفة لطالب واحد فقط وملاحظ في محافظات (القاهرة، والمنيا) وتم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

** وخلال أداء الطلاب لامتحانات "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق" و"الاستاتيكا" رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 11 طالبا وملاحظ واحد فقط في محافظات (القاهرة، الأقصر، القليوبية، السويس، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف، الجيزة) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة.

** تكرر الأمر في امتحانات "الفيزياء" و"التاريخ" في خامس أيام امتحانات حيث رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 9 طلاب و2 من الملاحظين في محافظات (الجيزة، المنيا، القاهرة، الوادي الجديد، قنا، أسيوط) وتم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة.

** كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 4 طلاب في محافظات (القاهرة، أسيوط، كفر الشيخ، مطروح) وتم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة، خلال أدائهم لامتحانات الكيمياء والجغرافيا خلال اليوم السادس

** وفي امتحان "اللغة الاجنبية الثانية" في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لطالبة في إدارة شرق المحلة بمحافظة (الغربية) وتم نقلها إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة.

** وشهد ثامن أيام الامتحانات الذي أدى فيه الطلاب مواد "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع" رصد 3 من الطلاب في إدارة "منفلوط" بمحافظة أسيوط"، "مصر الجديدة"، "شرق مدينة نصر" بمحافظة القاهرة وتم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 14 طالبا و3 مراقبين بمحافظات (الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح) وتم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة.

** ومر اليوم التاسع في امتحانات الثانوية العامة الذي أدى فيه طلاب الشعبة الرياضية امتحان الجبر والهندسة الفراغية دون تسجيل أي حالات مرضية أو اعتذارات طبية من الطلاب والمعلمين