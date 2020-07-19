شوقي: حضور طلاب الثانوية في العام الجديد يومين فقط مش كلام نهائي

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ملامح السنة الجديدة في منظومة التعليم، فذكر أنها محور حديث العالم، "عندنا وإحنا بنصمم شكل العام الدراسي الجديد لم يتبلور بعد بالكامل، بس فيه أدوات كثيرة جدا هنستخدمها"، موضحًا أن الوزارة ستضطر لاستخدام نموذج من التعليم المدمج، "اللي هو فيه جزء وجهًا لوجه وفيه جزء لاستخدام التعليم عن بعد، وده لا ينطبق على كل الأعمار".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "من كي جي 1 لحد 3 ابتدائي لازم يحضروا كل يوم، لأنهم في حاجة إلى التعامل مع المدرس، ولا يجب التعليم عن بعد مع هذه السنوات"، بينما الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، وكذلك طلاب الإعدادي والثانوي من الممكن التعامل مع هذه المجموعة بأشكال تناسب فئتهم العمرية.

وتابع: "الطلبة اللي في ثانوي دول مجموعة عندهم أدوات زي التابلت، وكل طلبة فصولهم مجهزة، وأكبر سنًا وعندهم مراجع وكده، حضورهم سيكون أقل كتير ممكن يبقى يومين في الأسبوع، بس ده مش كلام نهائي، الإعدادي هيحضر بعض الأيام، وباقي الحاجات هياخدها من البيت، بس ده عاوز شوية إجراءات، ورابعة وسادسة هيحضروا معظم الأسبوع ممكن ينقصهم يوم واحد".

وواصل: "مش عاوزين فصل يزيد فيه عدد الطلبة عن المسافات الآمنة، أيًا كان كثافته السابقة، دي مسألة رياضية، بنوزع الطلبة على الفراغات اللي موجودة في المدرسة والأيام، بشكل يختلف من مدرسة لمدرسة، لأن كل مدرسة الجغرافيا بتاعتها مختلفة، ممكن تبقى مدرسة ابتدائي وبس أو ابتدائي وإعدادي، دي مسألة صعبة جدًا، اللي بتعمله الوزارة دلوقتي عملية ضخمة جدا، على مستوى 60 ألف مدرسة، نحاول لكل مدرسة من الـ60 ألف، نعيد توزيع الولاد والحصص والفراغات ونخرج نتيجة أن مفيش أي فصل أكثر من 20 طالبا أيًا كانت الكثافة السابقة".