"جريمة هزت الجيزة".. عامل يتخلص من ابنته صعقا بالكهرباء "لسوء سلوكها"

قررت جهات التحقيق، حبس عامل وابنه لمدة 4 ايام بتهمة القتل العمد لـ"ابنة" الأول وشقيقة الثاني، بعد أن تعديا عليها بالضرب والتعذيب "صعقا بالكهرباء"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، داخل منزل الأسرة بمنطقة البدرشين، وقررت جهات التحقيق عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المجنى عليها اعتادت الهروب من منزلها، والمبيت خارج المنزل لعدة أيام، ما دفع والدها وشقيقها للتخلص منها.

وقالت تحريات المباحث التى قادها العقيد علاء فتحى رئيس مباحث القطاع، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، أن بداية الواقعة، وبدأت الواقعة بتلقى وحدة مباحث البدرشين إخطارا من مستشفى البدرشين بوصول فتاة 18 سنة، جثة هامدة، تعرضت للصعق الكهربائي.. بمجرد تلقى الاخطار انتقلت الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان الواقعة، وبمناقشة والدها وشقيقها أنكرا في بداية الأمر، وادعى والدها أنها كانت تقوم بغسل الملابس وتعرضت للصعق بالكهرباء.وبإجراء التحريات ومناظرة الجثة تبين أن الفتاة سيئة السمعة ودائمة الهرب من المنزل، وأن والدها وشقيقها وراء الواقعة، حيث تخلصوا منها بسبب سوء سلوكها.. تحفظت القوات على المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.