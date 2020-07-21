دراما ماسبيرو.. السفر عبر "تاريخ ملّون"

مسلسلات التلفزيون المصري خرّجت كبار النجوم في عالم الفن، ومهدت الطريق أمامهم للشهرة، فضلاً عن مشاركة أهم المخرجين بتقديم أعمال درامية خالدة، ومع انطلاق التليفزيون حرص القائمون على الأمر بالتنوع بين تلك المسلسلات ما بين الاجتماعية، والدينية، والتاريخية، والكوميدية، من أجل تقديم وجبة درامية للمشاهد المصري، ليسجل التاريخ عددا من أهم الأعمال الدرامية في عيد التليفزيون الـ60، أعمال لا زالت عالقة بأذهان متابعي دراما ماسبيرو.

"ليالي الحلمية" يعتبر من أهم الأعمال الدرامية التي قدمت، فهو دراما اجتماعية مسلسلة في عدة أجزاء من قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، بالإضافة إلى مسلسل "حديث الصباح والمساء" للفنانة ليلى علوي، والمأخوذ عن قصة الأدب العالمي نجيب محفوظ، ومن إخراج أحمد صقر.

ويعتبر مسلسل "المال والبنون"، من أهم المسلسلات التي تطرقت لموضوع لم يناقش قط بالدراما، فهو يحكي عن علاقة المال بالبشر ومدى تأثر الإنسان بقوة المال، وهو من تأليف الكاتب محمد جلال عبد القوي وإخراج مجدي أبو عميرة، كما أخرج نور الدمرداش عددا مهما من الأعمال الدرامية منها مسلسل "لا تطفئ الشمس" بطولة كرم مطاوع ومديحة سالم.

وقدم المخرج يحيى العلمي مسلسل "دموع صاحبة الجلال"، الذي تدور أحداثه في فترة الأربعينات والخمسينيات في مصر قبل وبعد ثورة يوليو 1952، من تأليف الكاتب الكبير موسى صبري، بالإضافة إلى المسلسل التليفزيوني "العائلة" من بطولة محمود مرسى وليلى علوي إنتاج 1994.

ومن المسلسلات التي صنعت ضجة وقت عرضها مسلسل "عائلة الأستاذ شلش" بطولة صلاح ذو الفقار وليلي طاهر، ومن إخراج محمد نبيه، بالاضافة إلى مسلسل "فارس بلا جواد" للمخرج أحمد بدر الدين، وبطولة محمد صبحي وجميل راتب وسيمون.

كما حرص ماسبيرو على إنتاج أعمال دينية، تألق في أدائها الفنان حسن يوسف، الذي قدم مسلسل "إمام الدعاة"، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وهو من تأليف بهاء الدين إبراهيم، وإخراج مصطفى الشال، ومسلسل "الإمام المراغي"، الذي تناول الأحداث السيرة الذاتية للشيخ الجليل محمد مصطفى المراغي منذ نشأته ومراحل حياته وعمله كقاضي للقضاة في السودان ثم تعينه رئيسا للمحكمة الشرعية ثم شيخاً للأزهر للمخرج وفيق مجدي، ومسلسل "عمر بن عبد العزيز" من بطولة نور الشريف وعمر الحريري وإخراج أحمد توفيق، والمسلسل الديني "عصر الأئمة" من بطولة حمدي غيث وفايزة كمال، وإخراج حسام الدين مصطفي .

لم يغفل ماسبيرو الجانب التاريخي، حيث أنتج مسلسل "الزيني بركات" للفنان أحمد بدير، وإخراج يحيي العلمي، والمسلسل التاريخي "الفرسان" الذي ظهر خلاله شخصية "قظز" التي جسدها الفنان أحمد عبد العزيز، والعمل من إخراج حسام الدين مصطفي، والمسلسل التاريخي "رياح الشرق" بطولة محمود ياسين وأحمد ماهر، ومن إخراج خالد بهجت، والمسلسل التاريخي "هارون الرشيد" بطولة نور الشريف.كما حرص ماسبيرو علي إمداد الجمهور بوجبات كوميدية تناسب فئات العمرية للأسرة المصرية، ومن أشهر تلك المسلسلات "برج الحظ" للفنان محمد عوض وصفاء أبو السعود، للمخرج يحي العلمي، ومسلسل مسلسل "فرصة العمر" بطولة محمد صبحي ونسرين إنتاج 1976، ومسلسل "الكابتن جودة" بطولة سمير غانم وسعاد نصر، ومن إخراج أحمد بدر، ومسلسل "الزواج على طريقتي" بطولة ليلى طاهر وعبدالمنعم مدبولي، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول مشاكل الزواج، ومسلسل "ابن النظام" بطولة هاني رمزي وأميرة فتحي 2012.