تكريم فريق المسرح الحر في قليوب

كرم الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، فريق المسرح الحر بقليوب، لما قدموه من عرض مسرحي خلال مبادرة "لا للتنمر" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة منذ يناير 2020.

وأعرب الصبروط عن سعادته باهتمام الدولة والحكومة بسن القوانين المناهضة للتنمر، مؤكدا على دور الشباب في التصدي للظواهر السلبية التي تضر بمجتمعنا، وكذلك دور الفن المسرحي في الارتقاء بالذوق العام وعودة الأخلاق المجتمعية التي تسهم في الارتقاء بأخلاقيات الشباب وتحفز انتمائهم للوطن .

حضر التكريم وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة والدكتور عزيزة عماد أبو يوسف أستاذ التنمية البشرية.

كما جرى تكريم بهاء الدين محمد مدير إدارة شباب قليوب ودعاء نبيه مسؤول الشباب بالإدارة، ونجلاء سمير مسؤول الطلائع للجهود المبذولة في دعم ومساندة فريق المسرح والمبادرات الشبابية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.