وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذوكس يكشف الحالة الصحية للبابا تواضروس

قال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريرقية الأقباط الأرثوذوكس، إنه التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية منذ نحو أسبوع وجلس معه أكثر من ساعة وتحدث معه في أمور تتعلق بالعمل، ويومي الأحد والإثنين قام قداسة البابا بجولة في الإسكندرية لتفقد الأعمال، مشددا على أن البابا تواضروس يتمتع بصحة جيدة جدا وشائعات مرضه ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف سرجيوس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN" أن جملة "صلوا من أجل البطريرك" التي قالها في العظة الأخيرة له هي جملة عادية جدا وسبقها جمل "صلوا من أجل الكهنة ومن أجل الشعب ومن أجل المرضى"، ولكن فسرها الكثيرون بطريقة خاطئة وظنوا أن البابا تواضروس مريض.

وشدد سرجيوس على أن البابا تواضروس لايكن في قلبه إلا محبة للجميع وهو الشيء الذي ينص عليه الإنجيل وهذا هو الذي تعلمه طوال حياته من المسيحية.