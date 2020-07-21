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محمود مسلم

حبس مصاب بكورونا تعمد السعال في وجه أطباء بالبحرين

كتب:

وكالات
04:30 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت النيابة العامة البحرينية، حبس متهم مصاب بكورونا، نتيجة تعريضه الأطباء بمركز الفحص للعدوى.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، عن رئيس النيابة، عدنان الوداعي، أن النيابة أجرت تحقيقاتها، وتبين لها، قيام مصاب بكورونا بتعريض الأطباء العاملين في مركز الفحص للعدوى.

وكان المركز قد أبلغ عن قيام مصاب بكورونا، بالوصول للمركز مع تعمد عدم ارتداء كمامة والسعال في وجه الأطباء.

وقام المتهم أيضا بالسعال في يده، ولمس الأطباء بسرعة بأماكن متفرقة من أجسامهم لنقل الفيروس إليهم.

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