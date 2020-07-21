4 وفيات و671 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 4 حالات وفاة، و671 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 412 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 60 ألفا و434 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إنّ جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنّه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 127 حالة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إجراء 4157 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 466 ألفا و861 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بوسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة بشأن آخر المستجدات والتطورات.