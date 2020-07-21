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"بنها للتأمين الصحي": تعافي 850 شخصا من كورونا منذ بدء الجائحة  

كتب:

حسن صالح
01:34 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
نقل حالات كورونا

نقل حالات كورونا

أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي النموذجي بمحافظة القليوبية، مغادرة 490 حالة المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بداية انتشار الفيروس وحتى اليوم.

ولفت "منير" إلى أنه جرى صرف 360 بروتوكول علاج للحالات المصابة بكورونا وخضعوا للعزل المنزلي، ليكون إجمالي المتعافين من المحجوزين داخل المستشفى والعزل المنزلي 850 حالة.

وأوضح مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها، أن معدل الشفاء جيد جدا ويخرج ويتعافى يوميا من 10 إلى 15 مصابا بالفيروس، ويغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

 

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