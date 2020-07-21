عيد حواش: فقرتي الزراعية في "صباح الخير يا مصر" جذبت الاستثمار

قال الإعلامي عيد حواش رائد الإعلام الزراعي وأول مقدم للفقرة الزراعية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، في ذكرى مرور 60 عاما على ماسبيرو، إنه بدأ عام 1994 في تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر" وكان البرنامج مسجلا كله وكانت أول حلقة مع نجوى إبراهيم وفوجئت بجواب من وزير الزراعة وموقع عليه من وزير الإعلام أنهم يحتاجون 10 دقائق يوميا لإرشاد المزارعين في البرنامج وأسندوا لي هذا الأمر.

وأضاف حواش، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مختار ودينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه فوجئ باختياره مقدما للفقرة الزراعية في البرنامج وكانت هي فاتحة الخير الأولى لأنه بعد إذاعة أول حلقتين كان هناك ضجة كبيرة واتصالات تليفونية لشكره.

وتابع، أنه لم يمل أبدا من تقديم الفقرة الزراعية لأن الناس سئمت أصحاب الكرفتات الشيك والفقرة كانت حاجة غريبة وأن مذيع قاعد مع المزارع في الحقل ومنظر الخضراوات الجميلة ومعلومات لأول مرة يسمعها وهو ما شد المواطنين لهذه الفقرة، وأن هذه الفقرة جذبت مستثمرين من دول العالم المختلفة للاستثمار في مصر في الزراعة.

وأكد، أن الزراعة إقامة ولا بد للمزارع أن يكون مقيما في أرضه فالزراعة لا تدار بالتليفون، ولا بد أن يكون مستقيما مع الله سبحانه وتعالي "{أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ"، ولا بد أن يكون قادرا على الزراعة من الناحية المادية، البدنية، والعلمية.