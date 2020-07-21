سماع دوي انفجارات في موقع احتجاز الرهائن بأوكرانيا

أفاد مراسل قناة"روسيا 24" بوقوع انفجارات في موقع احتجاز الرهائن في مدينة لوتسك الأوكرانية.

وقال المراسل، اليوم الثلاثاء: "قبل نحو 20 دقيقة، كانت هناك 3 انفجارات. أحدها انفجارًا، واثنان من الملوثات العضوية الثابتة المشبوهة. وقال أفراد من الجيش، عندما كانوا بجانبي، إنّه صوت من المفترض أنّه من قنبلة يدوية. كانت سحابة دخان مرئية".

وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية، فالانفجار وقع نحو الساعة 15.20 بتوقيت موسكو. وأضافت الوكالة: "من المعروف أن الإرهابي ألقى عبوة ناسفة مجهولة من الحافلة وانفجرت، ولم يصب أحد".

واختطف رجل مسلح، صباح اليوم الثلاثاء، حافلة في مدينة لوتسك الأوكرانية، وأخذ 20 راكبا رهائن.

وذكرت الشرطة الأوكرانية في بيان: "هذا الصباح، ورد بلاغ على الخط 102 خط الطوارئ، مفاده أنّه في وسط لوتسك استولى رجل يحمل متفجرات وأسلحة على حافلة وأخذ الركاب رهائن".

وتابع البيان: "أغلقت الشرطة وسط المدينة لضمان سلامة المواطنين".