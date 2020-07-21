موعد مباراة أستون فيلا وآرسنال والقنوات الناقلة لها

يستضيف ملعب " فيلا بارك"، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو، مباراة أستون فيلا وآرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة أستون فيلا وآرسنال

ويمكن مشاهدة مباراة أستون فيلا وآرسنال، في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد آرسنال

وتُذاع مباراة أستون فيلا ضد آرسنال، على قنوات "بي إن سبورتس" بتعليق حسن العيدروس، ويحكم المباراة كريس كافانا.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل آرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 تقطة، أما أستون فيلا فيحتل المركز الـ18 برصيد 31 نقطة.