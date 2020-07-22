حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات كل مجموعة تضم 3 أبراج تتشابه في الصفات العامّة، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالحيوية والنشاط وتستطيع أن تضيف لمسات ملحوظة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويمدك ذلك بكل الطاقة العاطفية وتبدو ساحرا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

قد تفرض عليك الظروف لقاءات جديدة وعليك أن تحمي نفسك وتلزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، لا تدع الهموم تحرمك اليوم من الاستمتاع بوقتك مع من تحب ومع عائلتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبى راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يدعمك القمر ويعدك ذلك بالسهولة واليسر على كل الأصعدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين ممن تحب لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن توجه تركيزك اليوم نحو تنظيم أفكارك ومراجعة خطواتك وحساباتك وميزانيتك ومصروفاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تجد اليوم حلولا ناجحة وقد تسلك سبلا جديدة ومبتكرة إذا حافظت على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهمة وللتأثير فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحانك كل الحب وتحصل على الإعجاب بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ساعد نفسك على الاسترخاء وحاصر مصادر القلق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

يمدك الفلك بكل الإصرار واليوم مناسب لمباشرة نشاطات جديدة بحماس وهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على التأثير في الطرف الآخر ويمكنك تغيير بعض الأفكار وتبدو مقنعا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجم العالمي ويل سميث، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الشمس والقمر في مربع برجك واليوم عليك أن تكون متحفظا ودقيقا في أقوالك وأن تبتعد عن الأضواء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تبدي استعدادا للحوار وتقترب من الآخر لتختبر وتعرف أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على القيام بخيارات جيدة وتبدو يقظ الذهن ملهما.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يمكنك أن تؤثر في الجنس الآخر وتميل أيضا نحو اكتساب معارف جديدة وقد تحصل على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مها أبوعوف، ويوافق تاريخ ميلادها 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك اليوم تهتم بتنمية ما تملك ويدفعك للبحث في كيفية تحقيق ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحترم حق الآخر إذا أردت أن يحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل في قراراتك ووعودك واحترس من الغش ومن ضياع حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك حساس وانفعالي وعليك اليوم أن تتحكم في ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك يمنحك اليوم كل الطاقة التي تسمح لك بإنجاز مهامك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، عطارد في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ووقتا مناسبا لتوطيد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.