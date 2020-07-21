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حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

تتصف أنثى برج الحوت بالإبداع، حيث إن أفكارها ليست تقليدية، حتى أنها قادرة على إظهار مشاعرها بطريقة جديدة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الاختلاف.. الشمس في منزل الحب تعدك بوقت مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب، وتبدي استعدادا أن تكون مرنا مع الطرف الآخر.

 ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.

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