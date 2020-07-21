حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجدي أنّه مدبر في حياته الشخصية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تكون أكثر تسامحا إذا أردت أن تتوصل لحلول مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.