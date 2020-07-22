التفاصيل الكاملة لأغنيات ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"

تنشر "الوطن"، التفاصيل الكاملة لألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي" الذى يحمل رقم 12 في مسيرتها الفنية، بعد أن أعلن أغلبية الشعراء والملحنين أعمالهم في الألبوم الجديد.

الألبوم الذى طرحت الصور الترويجية له منذ يومين، وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه فى الأول من شهر أغسطس المقبل سيتضمن أكثر من 10 أغنيات فى حال ضم أغنيتي "هنغني كمان وكمان" و"قهو الماضي" اللاتي طرحتهما إليسا من قبل كأغنيات سنجل.

كانت إليسا قد أعلنت عبر "تويتر" عن سبب إطلاقها اسم "صاحبة رأي"، على ألبومها قائلة: "أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو “أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري".

وأضافت: "اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".

أما عن الأغنيات الجديد فسيتضمن العمل أغنيات "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، وأغنية "بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، وأغنية "هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين.

وأغنية "أنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، أغنية "مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، وأغنية "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.

كما سيتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيي ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.