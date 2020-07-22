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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بحبه لقضاء وقت طويل مع أصدقاءه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يدعمك القمر ويعدك ذلك بالسهولة واليسر على كل الأصعدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين ممن تحب لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو. 

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