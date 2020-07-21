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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 21-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يحب الضحك والمرح، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تتناغم وتتعامل بود مع من تحب وفي محيط عائلتك وتشعر بالارتياح والهدوء.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

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