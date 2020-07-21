وزيرة الصحة تستجيب لاستغاثة أطفال "أمينة" عبر الوطن.. والأم: "الحمدلله"

استجابت وزارة الصحة لاستغاثة السيدة أمينة علي، التي تعاني مع مرض أولادها الثلاثة، بعدما نشرت "الوطن" قصتها صباح اليوم والتي تحكي عن 3 صغار يعانون من مرض وراثي نادر لا تجد له الأم علاجا ولا تستطيع أن تنفق عليهم بعد انتحار زوجها وعيشها وحيدة.

وبناء على ما نشرته "الوطن"، صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع السيدة أمينة ومتابعة استغاثتها، كما تم التنسيق مع الدكتور سامي شريف مدير فرع أسيوط للتأمين الصحي، لاستقبال الأطفال صباح الأحد المقبل ومناظرة حالتهم وعمل اللازم طبيا وتقديم الخدمة العلاجية المناسبة وفقا للقواعد.

وأكد َمجاهد على تشديد القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لكافة استغاثات المواطنين، وحرص الوزيرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين ومتابعة حالتهم وتقديم تقرير يومي بما تم.

ومن جانبها عبرت أمينة، عن سعادتها باستجابة وزارة الصحة لها، مشيرة إلى أنها فور تلقيها مكالمة من مصدر مسؤول لوزارة الصحة، اطمأن قلبها وشعرت بقرب انتهاء معاناتها وعيش أولادها سالمين "أخدوا مني أسماء الأطفال وقالولي هنستناكي يوم الأحد علشان نتابع الحالة وإحنا متكفلين بكل المصاريف ولو عايزين يسافروا بره"، لتضيف بلهجة سعيدة "الحمد لله أنا سايباها على الله وأملي في ربنا كبير إن شاء الله".