بشير الديك: فوجئت بتأجيل مسلسل "أحمد زكي" بعد كتابة حلقتين منه

قال بشير الديك، إنه انتهى من كتابة حلقتين وبدأ في كتابة الحلقة الثالثة من مسلسل "أحمد زكي"، وزاره محمد رمضان منذ عدة أيام وقرأ الحلقة الأولى وكان سعيدًا بها.

وأشار "الديك" لـ"الوطن"، إلى أنه أوقف كتابة السيناريو عندما عرف بتأجيل المسلسل، حيث إنه فوجيء بالأمر من صفحات الفيس بوك، قائلًا "إن محمد رمضان اتصل به مساء أمس ولكنه كان نائمًا".

وأضاف الديك لـ"الوطن"، أنه انتهى من المراجعة ومن المادة التاريخية وجرى ترشيح 3 مخرجين لإخراج العمل، لكنهم لم يستقروا على أي منهم لإخراج العمل.

وأعلن محمد رمضان مساء أمس عن تأجيل مسلسل أحمد زكي بسبب عدم الإتفاق مع ورثة الراحل، وأنه سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.